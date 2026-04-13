Двое воронежцев вернулись из украинского плена

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной на территорию РФ вернулись двое жителей Воронежской области — мужчины из Россоши и областного центра. Один из них длительное время числился пропавшим без вести. С военнослужащими работают специалисты. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Благодарю всех причастных к проведению обмена! Большую работу провели не только уполномоченный по правам человека Татьяна Москальковой и воронежский омбудсмен Сергей Канищев, но и фонд «Защитники Отечества», и, конечно, силовые структуры. И эта работа продолжается»,— заявил Александр Гусев.

По информации Минобороны РФ, обмен произвели 11 апреля в формате «175 на 175». Российских военнослужащих доставили на территорию Республики Беларусь для оказания необходимой психологической и медицинской помощи. Для прохождения лечения и реабилитации их отправят в медучреждения Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты»,— добавили в министерстве.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщил, что в Курскую область вернулись семь жителей Суджанского района, которых во время боев в регионе вывезли в Сумскую область Украины. Речь идет о пяти женщинах и двоих мужчинах. Самому старшему из вернувшихся — 91 год. Вечером 11 апреля они прибыли в Курск, где были поселены в пункты временного размещения.

Денис Данилов