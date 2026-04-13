Гендиректором липецкого производителя «Фрутоняни» стал Павел Виноградов

Липецкое АО «Прогресс» (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») сменило генерального директора, пишет «Ъ». На смену Роману Рыбакову пришел Павел Виноградов — топ-менеджер из структур бизнесмена Владимира Лисина. Бывший топ-менеджер PepsiCo — господин Рыбаков возглавлял компанию с февраля 2025 года.

По состоянию на конец 2022 года Павел Виноградов входил в совет директоров АО «Волга-Флот» в статусе заместителя гендиректора по стратегии и развитию. Конечным бенефициаром компании является миллиардер Владимир Лисин, отмечает «Ъ».

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что АО «Прогресс» по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 27% — до 10,2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 8% и достигла 52,1 млрд руб. (48,2 млрд руб. в 2024-м).

По информации Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировали в Липецке в 1988 году. Основной вид деятельности — производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Уставный капитал предприятия составляет 804,2 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. По собственным данным, мощности предприятия позволяют выпускать до 2 млрд упаковок продукции в год.

В 2001 году липецкий «Прогресс» купила компания «Лебедянский», которая в 2008-м стала частью PepsiCo за $1,4 млрд. Однако «Прогресс» не входил в эту сделку, поэтому его развитие стала продолжать команда бывших владельцев «Лебедянского» — Ольга Белявцева, Николай и Юрий Борцовы. В конце сентября 2024-го источники «Ъ» сообщали, что владелец НЛМК Владимир Лисин мог выкупить производителя «Фрутоняни». Однако в ноябре стало известно, что Ольга Белявцева осталась акционером «Прогресса».

Денис Данилов