В Курске могут запретить разбивать огороды у частных домов

На заседании Курского городского собрания депутаты вынесли на повестку внесение изменений в правила земельного и жилищного контроля, согласно которым в зоне индивидуальной жилой застройки из видов разрешенного пользования хотят исключить ведение огородов. Об этом сообщил депутат горсобрания Константин Тимофеев на своей странице во «Вконтакте».

Также, по словам депутата, предлагается использовать беспилотники для «фиксации доказательств нарушений». Проекты изменений прошли оценку в упрощенном порядке, без слушаний.

Господин Тимофеев считает, что указанные инициативы «ущемляют права жителей и превращают управление городом в карательную операцию», а также призывает коллег-депутатов не принимать их.

«Получается, что человек, который построил дом на своей земле, не может использовать ее для выращивания огурцов и помидоров. Его участок превращается в декоративную площадку, а сам он — из хозяина в "объект архитектурной эстетики". То, что для многих курян, особенно пенсионеров, огород — это подспорье к бюджету и продовольственная безопасность в кризис, чиновников не волнует»,— написал депутат.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года функции муниципального жилищного и земельного контроля будут переданы в ведение правительства Курской области. Как отмечает господин Тимофеев, принятые изменения «через несколько месяцев станут недействующими, так как город утратит полномочия».

Согласно сообщению на сайте горсобрания, очередное заседание, на котором будут рассмотрены изменения в правила землепользования и застройки Курска, состоится 14 апреля.

В марте 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Константин Тимофеев предложил руководителю Роскомнадзора заблокировать в России Telegram после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Егор Якимов