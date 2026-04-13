Власти Воронежской области объяснили закупку VPN для госучреждений
В пресс-службе правительства Воронежской области 13 апреля отреагировали на посты в федеральных и региональных пабликах и каналах касательно закупки услуг по предоставлению VPN для использования в государственных учреждениях. По данным регионального министерства цифрового развития, «речь идет о технологическом VPN, который обеспечивает связь территориально распределенных подразделений в границах одной области или страны».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Операторы связи для предоставления этого сервиса обычно используют технологию MPLS-VPN, разработанную еще в конце 90-х годов и не имеющую почти ничего общего, кроме задачи изоляции от других потоков трафика и защиты от прослушивания, с тем VPN, который сейчас обсуждается в связи с ограничениями мессенджеров и других сервисов»,— заявили в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что «технология виртуальных частных сетей (virtual private network) создавалась для обеспечения изоляции определенного трафика».
Информация о тендерах на предоставление VPN, объявленных в ряде регионов России, появилась сегодня у SHOT. По информации издания, общая максимальная цена контрактов по закупкам составляет порядка 300 млн руб. В Воронежской области она оценивается в 210 тыс. руб. Из регионов Черноземья в списке SHOT также представлены Липецкая (2,6 млн руб.), Курская (2,2 млн руб.), Белгородская (1,2 млн руб.) и Орловская (900 тыс. руб.) области.
В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что в 2026-м ПАО «Ростелеком» обеспечит доступ липецких сирен к VPN за 15 млн рублей. По техническому заданию требуется обеспечить функционирование каналов связи круглосуточно — для «недопущения отказа работы оборудования системы оповещения и невозможности передать информацию о чрезвычайных ситуациях».
