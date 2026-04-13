Четверо мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке дрона трое мужчин получили осколочные ранения головы. Двое пострадавших были доставлены в Октябрьскую райбольницу, где им оказали необходимую помощь. Для дальнейшего обследования они направлены в Белгородскую областную больницу (БОКБ). Еще один раненый самостоятельно обратился в БОКБ, после оказания помощи он отказался от госпитализации.

В Волоконовском округе на хуторе Гаевка в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. Он обратился в Волоконовскую центральную райбольницу (ЦРБ), где у него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. После оказания помощи пострадавший будет переведен в Валуйскую ЦРБ.

Сегодня утром при ударах ВСУ по Белгородской области были ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан».

