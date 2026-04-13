Казанская фирма отремонтирует дорогу в Орловской области за 320 млн
В Орловской области определили подрядчика для ремонта почти 10-километрового участка (км 21+540 — км 31+400) автодороги общего пользования регионального значения Дросково — Колпна на территории Колпнянского района. Контракт подписали с ОАО «Каздорстрой» из Казани. Стоимость соглашения составляет 320,2 млн руб., что лишь на 100 тыс. ниже максимальной цены. Информация опубликована на портале госзакупок.
Всего в торгах приняли участие шесть организаций, названия остальных не раскрываются. Четыре заявки предлагали выполнить работы за сумму ниже, чем победитель. Однако максимальное снижение не превысило 10%.
По данным Rusprofile, ОАО «Каздорстрой» было зарегистрировано в Казани в октябре 1993 года. До 10 апреля основным видом деятельности было указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей, сейчас он не указан. Уставный капитал предприятия составляет 693 тыс. руб. Учредители не раскрываются. С января 2026 года генеральным директором компании является Александр Орехов.
За все время существования с фирмой заключили более 170 госконтрактов на сумму порядка 90 млрд руб. «Каздорстрой» завершил 2025 год с выручкой 14,1 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». Чистая прибыль предприятия составила 211,3 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», дорожные работы разделены на три этапа, планируемый срок окончания — до 31 августа 2026 года. Контракт профинансируют из областного бюджета, предусмотрен аванс в 30%. Срок гарантии качества составит от 1 до 8 лет в зависимости от вида работ, максимальный — на верхний слой покрытия.
В начале апреля также стало известно, что Управление автомобильной магистрали «Москва—Харьков» федерального дорожного агентства объявило конкурс на устройство слоев износа на подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» к Липецку. Начальная цена контракта составляет 213,5 млн руб. Протяженность участка — 13 км.