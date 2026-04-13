В Акушинском районе Дагестана отметили угрозу обвала трех дорог

Сильные дожди 28 марта и 4–5 апреля 2026 года вызвали масштабное наводнение в Дагестане, которое привело к частичному разрушению участков трех республиканских дорог в Акушинском районе. Глава муниципалитета Махач Абдулкеримов сообщил об этом 13 апреля на заседании оперативного штаба региона и подчеркнул, что сейчас существует прямая угроза полного обвала этих трасс. Угрозы для местного населения нет, но жители 50 домов в районе уже заявили о частичном разрушении своих построек.

Наводнение подтопило более 6200 человек, шестеро погибли, власти возбудили уголовные дела по фактам гибели людей. Режим чрезвычайной ситуации ввели сначала в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях и Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах, позже режим ЧС расширили до федерального уровня. Прорыв дамбы на Геджухском водохранилище вынудил эвакуировать свыше 4 тыс. жителей четырех микрорайонов Дербентского района, в том числе села Мамедкала, где затопило почти 260 домов и приусадебных участков.

Последствия стихии ощущаются до сих пор: в восьми населенных пунктах остаются подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 дорог. Дорожные службы закрыли движение на 12 участках горных трасс из-за угрозы обвалов, оползней и камнепадов, сейчас они расчищают их от селевых масс и снежных заносов. В Акушинском районе ранее зафиксировали обрушение полки на 52-м километре трассы Леваши—Акуша—Уркарах—Маджалис—Мамедкала 7 апреля, движение там закрыли до 9 апреля, аналогичные проблемы возникли на дороге Гуниб—Кумух на 13,6 км из-за оползня.

Дагестанавтодор подтверждает повреждения конкретных участков в своих отчетах. Дорожники уже обеспечили проезд к селу Куруш в Докузпаринском районе, но в Акушинском риски обвала остаются высокими.

Власти усилили меры: задействовали МЧС и тяжелую технику для принудительного спуска неустойчивых скал, интегрировали профилактику в проекты реконструкции. В районе отремонтировали 32 внутрисельские дороги за 2019–2022 годы, но нынешняя стихия выявила уязвимости горной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что аномальные осадки усугубляют проблему камнепадов на трассах вроде Ахты—Курукал—Хнов и подъездов к Фий. Дагестан продолжает ликвидацию последствий, фокусируясь на безопасности 70 подтопленных дорог и защите 6200 пострадавших.

Станислав Маслаков