В Ярославле объявили торги по КРТ в районе Толги

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе поселка Толга. Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Начальная цена составляет 270,6 млн руб. Общая площадь территории — 573 тыс. кв. м, минимум 297 тыс. кв. м должно быть застроено жильем: многоквартирными четырехэтажными домами или трехэтажными блокированными жилыми домами.

В границах территории застройщик должен в течение 5 лет построить детский сад минимум на 250 мест и передать его в муниципальную собственность. Кроме того, он обязан подготовить и передать властям проектную и рабочую документацию на возведение еще одного детсада и школы минимум на 800 мест. Застройщик также должен будет безвозмездно передать в муниципальную собственность 42 квартиры, а также нежилое помещение под участковый пункт полиции.

Победитель аукциона в течение восьми месяцев после заключения договора подготавливает документацию по планировке территории, предусматривающую очередность строительства. Максимальный срок реализации проекта — 10 лет.

Заявки на аукцион принимают до 12 мая, торги запланированы на 14 мая.

Право на заключение договора о КРТ в районе Толги впервые было выставлено на торги в январе 2026 года. Однако затем аукцион был отменен в связи с принадлежностью двух участков третьим лицам и последующим внесением корректировок.

Алла Чижова