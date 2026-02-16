Свердловский министр прокомментировал строительство мусорного полигона

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал о строительстве мусоросортировочного комплекса в Белоярском районе. Напомним, комплекс «Екатеринбург-Восток» мощностью обработки отходов 700 тыс. тонн планируют построить до 2028 года.

По словам Дениса Мамонтова, комплекс намерен построить частный инвестор на землях промышленного назначения в Белоярском районе. Сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивается в 10,1 млрд руб. На земельном участке проведены геологические изыскания.

«Главная задача региональной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — чтобы она перестала быть проблемой и стала экологически безопасной и функциональной инфраструктурной отраслью. Для выполнения поручения президента России по двукратному сокращению объема захоронения отходов в регионе необходимо наращивать мощности по их переработке»,— сообщил господин Мамонтов.

Сегодня в Свердловской области работают семь мусоросортировочных комплексов, на двух из них есть участки компостирования, в области действуют около 50 предприятий-переработчиков.

За 2025 год в регионе образовалось 1,52 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них на обработку направлено 309,4 тыс. тонн.

Ранее в Свердловской области обсуждался проект размещения мусорного полигона под Сысертью. Против строительства полигона в Сысертском округе выступили местные жители. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб.

Мария Игнатова