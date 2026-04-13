Главные новости к утру 13 апреля

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них, 13 апреля в 10 часов утра (17:00 мск). По информации CENTCOM, блокада будет применяться в отношении всех судов, заходящих в иранские порты и покидающих их.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии. Он также призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.

Рост количества базовых станций (БС) в России немного замедлился: в 2025 году на сетях операторов их стало на 8,12% больше (в 2024-м — на 8,34%). В абсолютных числах прирост за прошлый год составил более 76,9 тыс. БС. Операторы связи заявляют, что не снижают темпов строительства новых базовых станций и продолжают рефарминг частот, тогда как эксперты отмечают, что темпы остаются ниже уровня 2022 года.

Российские разработчики софта в прошлом году увеличили продажи за границей. По данным ассоциации «Руссофт», объем зарубежных продаж IT-компаний из России достиг $5,9–6,2 млрд.

Покупатели автомобилей в лизинг все активнее переключаются на сегмент подержанной техники: доля таких продаж на рынке в феврале достигла 40%, что стало новым историческим максимумом. Спрос стимулируют высокая стоимость новых машин и большие скидки, которые лизинговые компании предлагают для продажи стоков. Во втором квартале интерес к вторичному сегменту останется на пиковых значениях, считают участники рынка.

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива как способ выйти из тупика в мирных переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Россияне стали больше использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram. В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%, а самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи.

Президент США Дональд Трамп назвал папу римского Льва XIV «ужасным во внешней политике» и «слабым в вопросе преступности» за высказывания в поддержку Ирана. Дональд Трамп добавил, что папа римский «должен быть благодарен», ведь церковь назначила его «только потому, что он американец».