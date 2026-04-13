Стагнация поднялась на мачту

Рост количества базовых станций (БС) в России немного замедлился: в 2025 году на сетях операторов их стало на 8,12% больше (в 2024-м — на 8,34%). В абсолютных числах прирост за прошлый год составил более 76,9 тыс. БС. Операторы связи заявляют, что не снижают темпов строительства новых базовых станций и продолжают рефарминг частот, тогда как эксперты отмечают, что темпы остаются ниже уровня 2022 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общее количество базовых станций связи (БС) в России в 2025 году выросло на 8,12%, до более чем 974 тыс. штук, рассказали “Ъ” в Минцифры. В 2024 году общее число БС выросло на 8,34%. Больше всего в РФ на сетях операторов работает базовых станций 4G — более 498 тыс., прирост за прошлый год составил 12%; затем идут БС 2G — более 278 тыс., прирост — 10%. При этом количество БС 3G сократилось на 8%, до более чем 169 тыс. Из данных Минцифры также следует, что почти 17% от всех базовых станций в РФ работают в Москве и Московской области — более 159 тыс., прирост за 2025 год составил 5,7%. Другими регионами с наибольшим приростом БС в количественном выражении стали Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, Ростовская область (см. график). Всего прирост БС за прошлый год составил более 76,9 тыс.

Темпы роста российского телеком-рынка по итогам 2025 года замедлились до 6,5% против 7,8% годом ранее (см. “Ъ” от 13 февраля). Ранее “Ъ” писал, что большинство крупнейших российских операторов связи в 2025 году сократили капитальные затраты — на 9–30% (см. “Ъ” от 10 марта).

Операторы связи заявляют, что не снижают темпов строительства новых базовых станций и продолжают рефарминг частот (процесс перераспределения радиочастотного спектра, при котором технологии 2G/GSM или 3G/UMTS заменяются более современными и 4G/LTE). Так, «Вымпелком» за год запустил более 36 тыс. базовых станций, включая 27,1 тыс. стандарта LTE, и более 5,3 тыс. новых сайтов, говорят в пресс-службе: «Темпы развития сети в 2025 году стали рекордными за всю историю компании». При этом оператор в 28 регионах РФ уже перевел в пользу LTE весь спектр, который ранее использовался под 3G, а в 80 регионах перевел диапазон 2100 МГц (диапазон для сетей 3G) в сеть LTE. В «МегаФоне» сообщили, что сейчас «точечно» обновляют инфраструктуру: «В 2025 году мы построили на 3% больше базовых станций, чем в 2024-м, а модернизировали — на 16% больше». В компании добавляют, что «близки к завершению рефарминга частот по всей стране».

В МТС “Ъ” рассказали, что планируют отказаться от использования 3G в России к концу 2027 года: «К началу апреля перевели работу базовых станций из 3G в LTE в 57 городах 27 регионов РФ». В Т2 говорят, что за прошлый год подключили 37 тыс. новых базовых станций и увеличили на 8 тыс. количество сайтов.

При этом за 2025 год темп прироста трафика мобильного интернета сократился из-за его отключений по всей стране. Гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин говорил в интервью “Ъ”, что если раньше мобильный трафик рос по 15–18% в год, то в 2025 году за 11 месяцев — на 0,8%. При этом увеличился объем голосового трафика — на 12% (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года). В Т2 добавили, что мобильный трафик в 2025 году показал «небольшой рост, исключение — Московский регион, где потребление мобильного интернета увеличилось на традиционные 20% за год».

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что затраты мобильных операторов связи на развитие сетей составляют 50–70% от общего CAPEX: «Операторы "резали" инвестиции в другие направления. Кроме того, новая стройка всегда дороже модернизации и расширения емкости».

«Операторы делают ставку не на экстенсивный рост любой ценой, а на оптимизацию сетей — выводят устаревшее оборудование 3G и замещают его более эффективным 4G. Блокировки мессенджеров повлияли на этот процесс, увеличив нагрузку на традиционную голосовую связь, что заставило операторов осторожнее отключать 3G и чуть сдержало рефарминг частот»,— говорит директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Наиболее активное строительство идет в южных регионах и Пермском крае благодаря высокому внутреннему туризму и пиковым нагрузкам, участию в госпрограмме устранения цифрового неравенства, а также эффекту низкой базы покрытия в сельской и горной местностях, считает она. Темпы роста числа базовых станций остаются ниже уровня 2022 года, отмечает директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко: «Если в 2022–2024 годах развитие сетей в первую очередь определялось доступностью оборудования и возможностями операторов по его развертыванию, то в 2025 году фактор замедления роста мобильного трафика действительно мог начать оказывать влияние».

Алексей Жабин