Разговорчики по-прежнему в строю

Россияне стали больше использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram. В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%, а самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. Главной заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако участники рынка предупреждают, что из-за его недавнего удаления из App Store сервис может потерять до 35% аудитории.

После замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория азиатских мессенджеров, за март — в среднем почти на 60%. Это следует из данных МТС AdTech, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 года вырос на 50%. Исследование основано на больших данных и анализе мобильного трафика МТС.

Турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил MAU на 82%, до 436,4 тыс. пользователей. Вырос в России и главный китайский суперапп WeChat, за март — на 15% (1,15 млн).

При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%, до MAU почти в 7,5 млн человек. Однако 9 апреля стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store, кроме того, в конце марта Telegram начал маркировать профили, которые используют сторонние приложения, или «зеркала», из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 млн пользователей.

Рост популярности азиатских мессенджеров подтверждают и в других операторах связи. В Т2 говорят, что у WeChat основной приток пользователей пришелся на середину января—февраля: ежедневная аудитория площадки выросла за период на 67%, до 50 тыс. пользователей, и до сих пор сохраняется на этом уровне. Там уточняют, что в целом в WeChat сложно зарегистрироваться из-за проблем с получением СМС из Китая.

В мессенджере KakaoTalk всплеск роста пользователей пришелся на конец марта — в 8,8 раза, говорят в Т2. В «МегаФоне» ответили, что также подтверждают рост числа пользователей в мессенджерах KakaoTalk, BiP и WeChat. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Ранее представитель KakaoTalk рассказал принадлежащему “Ъ” Telegram-каналу «Сети и Сигналы», что компания будет работать над улучшением интерфейса и языковых функций для российских пользователей. “Ъ” направил запрос в KakaoTalk, WeChat и BiP.

Telegram остается главным «информационным хабом» — пользователи заходят проверить новости, но для звонков или отправки файлов все чаще используют резервные каналы, говорит ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов.

Азиатские мессенджеры растут благодаря минималистичному интерфейсу, низкому расходу трафика и встроенным инструментам для шеринга контента, считает менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев.

WeChat может быть ценен как суперапп: там есть не только чаты, но и платежи, мини-приложения, соцсеть, говорит Алексей Козлов. Но без китайского номера телефона или подтверждения от пользователя из КНР многие возможности будут урезаны или заблокированы, добавляет он. Telega набрал популярность у тех, кто не видел разницы между оригинальной платформой и ее форком, но уход iOS-пользователей из Telega приведет к потере им 25–35% аудитории, прогнозирует Иван Горячев. Представитель сервиса Telega ответил “Ъ”, что в компании получили запрос от Apple и уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить доступ к приложению на iOS. В Telegram не ответили “Ъ”.

Варвара Полонская