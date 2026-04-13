Глава партии «Тиса» Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Будапеште.

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр

Петер Мадьяр обратился к президенту, чтобы тот попросил его как премьер-министра сформировать правительство, а после этого ушел в отставку. Лидер «Тисы» также призвал подать в отставку высших судей страны, главного прокурора, председателя Государственного контрольного управления, главу национального управления СМИ и других чиновников.

Кроме того, Мадьяр попросил премьер-министра Виктора Орбана не принимать решений, которые могли бы помешать дальнейшей деятельности «Тисы». «Я призываю премьер-министра Венгрии с сегодняшнего дня действовать как исполнительное правительство и не принимать никаких решений, которые связали бы руки правительству "Тисы"»,— сказал он (цитата по Bloomberg).

Ранее Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО. Он подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной».

Как следует из предварительных итогов выборов, партия «Тиса» получает конституционное большинство мест в парламенте. По итогам обработки 97,74% голосов «Тисе» отходит 138 мест, а партии «Фидес» — 54.