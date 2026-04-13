Из России с софтом

Российские разработчики софта в прошлом году увеличили продажи за границей. По предварительным данным ассоциации «Руссофт», объем зарубежных продаж IT-компаний из России достиг $5,9–6,2 млрд. Рост после двух лет спада и стагнации 2025 года подтверждает и статистика ЦБ об экспорте компьютерных услуг, который за год увеличился почти на 15%, до $2,1 млрд. Ключевыми рынками становятся страны Глобального Юга. При этом сам экспорт для многих компаний сейчас становится критически важен из-за охлаждения внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем зарубежных продаж российских софтверных компаний в 2025 году, по предварительным данным исследования IT-ассоциации «Руссофт» (объединяет более 380 компаний), оценивается в диапазоне $5,9–6,2 млрд, показав рост до 10% год к году. Темп роста заметно увеличился по сравнению с показателями прошлых лет (рост на 2% в 2024 году; падение на 30% в 2023-м, падение на 21% в 2022-м).

«Руссофт», также ссылаясь на данные ЦБ РФ, отмечает рост экспорта «компьютерных услуг». В 2025 году его объем составил $2,1 млрд (прирост на 14,8%), в то время как последние три года этот показатель из года в год падал.

Внутренний рынок ПО в России в 2025 году увеличлся на 21% и достиг 808 млрд руб., отмечали исследователи Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech (см. “Ъ” от 25 февраля). При этом до 2030 года аналитики ожидают замедления темпов роста до 15% в год, а к концу периода прогнозируют объем рынка до 1,7 трлн руб.

«Российский IT-рынок имеет границы, к тому же условия для роста становятся сложнее, импортозамещение не вечное»,— отмечает президент ассоциации Валентин Макаров. При этом, по его словам, при текущей ключевой ставке ЦБ и охлаждении экономики начинать выходить на экспорт сложно, но те, кто начал работу за рубежом раньше, сегодня вышли на значимый рост.

В IT-холдинге Т1 на иностранных рынках видят спрос на ИБ-решения, CRM, а также системы видео-конференц-связи (ВКС). Как отмечает гендиректор холдинга Дмитрий Харитонов, ключевыми рынками здесь являются страны СНГ, Ближнего Востока, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Лаос и Китай. Кроме того, весьма перспективными выглядят Южная Америка и Африка. «Экспансия за рубеж стала для некоторых IT-компаний одним из способов компенсировать замедление внутреннего рынка — темпы роста российского IT снизились до 3% в 2025 году. Иными словами, экспорт стал источником дополнительной выручки, позволяющим выравнивать финансовые показатели и постепенно снижать зависимость от осторожной инвестиционной политики крупных клиентов внутри страны»,— добавил господин Харитонов.

В «Руссофте» отмечают замедление роста штата в отечественных компаниях и стабилизацию роста зарплат. Это в ассоциации связывают с вводом налоговых изменений осенью прошлого года. Аналитики «Руссофта» ожидают и дальнейшее замедление роста совокупного штата IT-компаний. Кадровая политика меняется и за счет перевода тестирования и кодирования на ИИ, отмечает Валентин Макаров. «Сейчас нужны специалисты управления данными и сеньоры, умеющие работать с постановкой задач и создающие новые алгоритмы, а тестировщиков и джуниоров для написания кода нужно меньше»,— говорит он. Однако начальник HR-отдела Linx Cloud Ольга Евсюкова напоминает, что найти «готовых» сильных специалистов средней и высокой квалификации на открытом рынке по-прежнему сложно и стоят они дорого.

Филипп Крупанин