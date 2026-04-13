Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии. Он выступил 12 апреля вечером на митинге в Будапеште.

«"Тиса" и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе»,— сказал господин Мадьяр (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что восстановит полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также предпримет шаги по укреплению в Венгрии демократии. «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО»,— сказал политик.

Голосование завершилось в 20:00 мск 12 апреля. Виктор Орбан, занимающий должность премьер-министра Венгрии с 2010 года, признал поражение на выборах. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран новый премьер-министр.

