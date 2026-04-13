Трамп назвал папу римского Льва XIV «слабым в вопросе преступности» после слов об Иране

Президент США Дональд Трамп назвал папу римского Льва XIV «ужасным во внешней политике» и «слабым в вопросе преступности» за высказывания в поддержку Ирана.

«Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала свои тюрьмы, в том числе от убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну»,— написал американский президент в соцсети Truth Social. Он отметил, что делает «именно то, ради чего его избрали».

Дональд Трамп добавил, что папа римский «должен быть благодарен», ведь церковь назначила его «только потому, что он американец».