Лизинг подкрутил пробег

Покупатели автомобилей в лизинг все активнее переключаются на сегмент подержанной техники: доля таких продаж на рынке в феврале достигла 40%, что стало новым историческим максимумом. Спрос стимулируют высокая стоимость новых машин и большие скидки, которые лизинговые компании предлагают для продажи стоков. Во втором квартале интерес к вторичному сегменту останется на пиковых значениях, считают участники рынка.

Доля автомобильной техники с пробегом — легковых, легких коммерческих, грузовых машин и прицепов — в лизинговых продажах в феврале в России выросла на 10 процентных пунктов (п. п.) год к году, достигнув исторического рекорда в 40%, подсчитали в «Альфа-Лизинге». Ранее максимальный показатель в 33% был зафиксирован в мае—июле 2025 года.

По данным «Альфа-Лизинга», пиковые показатели по доле в феврале также установлены в сегменте легковых автомобилей (рост с 25% до 36% год к году) и легкого коммерческого транспорта (рост с 15% до 24% год к году). До этого максимальная доля подержанных автомобилей в обоих сегментах была в январе 2026 года — 28% и 18% соответственно.

В натуральном выражении продажи техники с пробегом на рынке лизинга в феврале увеличились на 45%.

Абсолютных данных компания не приводит. Продажи подержанных легковых автомобилей увеличились на 82%, легкого коммерческого транспорта — на 32%, прицепов — на 17%, грузовиков — на 16%.

Собеседники “Ъ” подтверждают рост спроса на подержанную технику, большие стоки которой сейчас находятся на балансе лизинговых компаний. По мнению директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, больше пользоваться вторичным рынком (где есть довольно свежие предложения) предпринимателей вынуждают растущие цены на новые автомобили. А лизинговые компании, продолжает господин Перфильев, неся издержки на хранение изъятого имущества и недополучая прибыль, охотнее идут на предоставление скидок.

В «Европлане» отмечают, что вторичный сегмент не обеспечивает рост рынка, а скорее замещает продажи новых машин. Для лизинговой компании работа с подержанной техникой, добавляет замгендиректора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев, скорее непрофильный бизнес, хотя и вынужденно необходимый. Всем игрокам пришлось перестраивать операционные процессы из-за накопленных стоков, напоминает он.

Рост продаж подержанных машин с пробегом отмечают все опрошенные “Ъ” лизинговые компании.

В «Газпромбанк автолизинге» фиксируют увеличение реализации в феврале на 24%, в марте — на 29% год к году. Доля техники с пробегом в структуре продаж в феврале к январю выросла на 6 п. п., до 35%. Самый значительный рост в феврале и в целом в первом квартале демонстрируют легкие коммерческие машины.

В «Интерлизинге» рассказали, что продажи автомобилей с пробегом в феврале выросли на 10% год к году, а относительно января — в три раза. «Наибольшую динамику показал сегмент легковых автомобилей, рост составил 27% в феврале год к году»,— отмечает гендиректор компании Артем Алешкин, уточняя, что в целом доля вторичного сегмента выросла в феврале до 67% с 61% годом ранее. В «ВТБ Лизинге» сообщают, что доля машин с пробегом в феврале составила около трети, в абсолютных цифрах их количество существенно выросло относительно февраля прошлого года.

Февральские продажи техники с пробегом в «Альфа-Лизинге» выросли год к году более чем в три раза, а доля увеличилась до 35%. В «Европлане» фиксируют рост продаж на 52% относительно аналогичного периода прошлого года. Среди подержанных машин, уточняют в компании, китайские бренды стали абсолютными лидерами: их доля в 2026 году удвоилась по сравнению с прошлым годом. «Это объясняется активными продажами в лизинг китайских машин в 2023–2025 годах. Теперь они же продаются и на вторичном рынке»,— рассказывают в «Европлане».

849 тысяч составили продажи легковых автомобилей с пробегом в январе—феврале 2026 года, по данным «Автостата».

Высокий спрос на автомобильную технику с пробегом, вероятно, продолжится и во втором квартале, прогнозируют опрошенные “Ъ” участники рынка лизинга. По мнению господина Алешкина, продажи подержанных машин могут увеличиться на 10% и локомотивами будут легковой и коммерческий транспорт. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев подтверждает высокий спрос на технику с пробегом во втором квартале. Интерес к сегменту, считает он, начнет снижаться по мере уменьшения ключевой ставки и реализации отложенного спроса на новые машины, а также уменьшения объемов стока изъятой техники лизинговых компаний. Пока запасы по-прежнему значительные, добавляет господин Ганчев. «Каждый день простоя техники требует фондирования и затрат на содержание. Поэтому лизинг подержанной техники останется заметной частью операционной деятельности всех лизинговых компаний как минимум до конца года»,— говорит топ-менеджер.

В перспективе возможно повышение роли автомобилей с пробегом в лизинге, но этому мешает ставка НДС, рассказывают в «Европлане». Основные продавцы машин с пробегом — физлица. Покупая у них машину без НДС для передачи в лизинг, лизинговая компания вынуждена добавлять в договор и платить полный НДС. «Для клиента в этом случае выгоднее купить машину за деньги напрямую у продавца, так как ставка по лизингу плюс ставка НДС сильно увеличивают стоимость машины»,— поясняют в компании.

Наталия Мирошниченко