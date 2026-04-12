Лидеры сохранили дистанцию

В матче двух лидеров чемпионата России, увенчавшем его 24-й тур, каждый из них мог считать себя упустившим успех. «Зенит» на своем поле долго владел преимуществом и вел в счете после гола Вендела. «Краснодар», во втором тайме восстановив равновесие благодаря удару Лукаса Оласы, получил возможность после удаления Педру поиграть в большинстве и был близок к тому, чтобы вырвать победу. В общем, встреча завершилась ничьей — 1:1 — и сохранила крохотную дистанцию в одно очко между находящимися на верхней строчке таблицы краснодарцами и преследующими их петербуржцами.

«Краснодар» в последние годы успел приучить к тому, что научился играть по-разному, и ему, чтобы добиться успеха, совершенно не обязательно выглядеть на фоне соперника великаном.

Но «Зенита» в начале этого матча было уж слишком много по сравнению с соперником.

Много открываний Александра Соболева впереди и игры на него. Много дриблинга, причем рядышком с передовой и на передовой, от Луиса Энрике и Максима Глушенкова. Много фланговой работы от Дугласа Сантоса и работы в центре поля от Вендела — не черновой, а созидательной, с искрой.

А взгляд, пытающийся обнаружить признаки того, что «Краснодар», время от времени выбираясь из-под этого придавившего его пресса, готов показать, что и сам может чем-то особенным удивить, ловил исключительно скверные для него признаки. Джон Кордоба постоянно вязнет в чужой обороне и не видит, кому, увязнув, передать мяч. Эдуарду Сперцяну не дают ни времени, ни пространства. Жуан Батчи вообще куда-то исчез.

Был, правда, угловой, фирменный краснодарский угловой, исполненный Сперцяном, чью подачу на ближнюю штангу Никита Кривцов едва не подрезал в дальний угол. Но это так, эпизод, вскоре забытый, потому что снова приходилось обращать внимание исключительно на «Зенит», на его атаки. Одна трансформировалась в мягкую скидку Глушенкова назад на Луиса Энрике и его точный удар. Но бразилец, даже не дождавшись, кажется, того мгновения, когда мяч пересечет ленточку, отвернулся в сторону с кислой миной, так как заранее понял, что партнер все-таки залез в офсайд, гол не засчитают.

Гол засчитанный, впрочем, состоялся совсем скоро. «Краснодар» все-таки тянуло на зенитовскую половину, а однажды, углубившись в нее и потеряв мяч, он понес жестокое наказание. Выпад «Зенита» был идеальным по слаженности и темпу, а первую скрипку в нем довелось исполнить Венделу. Эти несколько секунд превратились в олицетворение его двужильности. Только что был в центральном круге, искал адресата для передачи, выбрав мчавшегося справа Луиса Энрике, а вот уже он в штрафной, принимает мяч от форварда, чтобы, безупречно подстроившись под него, уложить в угол.

«Краснодар», пропустив, как это бывает в таких случаях, конечно, слегка взбодрился, добавил в злости.

Но до перерыва ее хватило лишь на неожиданный дальний удар Кевина Ленини, который ушел за пределы поля, стукнувшись о перекладину.

А то, что происходило уже во втором тайме, не кричало о том, что этот его выстрел был звучным сигналом о назревших изменениях. Нет, «Зенит» по-прежнему был убедителен. И наверняка никто из тех, кто переживал за него на трибунах, не думал, что «Краснодар» вот-вот окатит соперника ледяным душем.

Ситуация, принесшая ему счастье, не тянула на такую, в которой созревает беда: монотонная, тягучая позиционная атака краснодарцев, навес с фланга без скрытой в нем очевидной угрозы. Джона Кордобу ведь плотно взяли в клещи, и стоял он развернутым к воротам не лицом, спиной. И разве в таком положении краснодарский бомбардир может быть опасен? А Кордоба, словно все так с самого начала и задумал и поэтому от ворот отвернулся, грудью скинул мяч на набежавшего Лукаса Оласу, который с ходу воткнул его в створ. Надо же, не забивал весь сезон, а тут, в такой важный, чуть ли не важнейший момент, забил…

А затем «Зенит» пережил еще одно потрясение. Вышедший на замену, обострять Педру заехал вытянутой ногой по голени Эдуарду Сперцяну. Сперцяна приводили в чувство, замораживая ушиб, а арбитр Сергей Карасев бежал смотреть повтор нарушения. И, к ужасу стадиона, вынес вердикт суровее некуда — желтой карточки за такое мало, требуется красная.

А оказавшийся в большинстве «Краснодар» навалился на «Зенит» с таким энтузиазмом, что непонятно было, как тому унести ноги.

Сперцян, справившись с болью, пальнул под перекладину, заставив совершать космический полет зенитовского голкипера Дениса Адамова. Последовавший за этим прыжком угловой вылился в хаос перед воротами «Зенита» и рикошет от его защитника Нину в стойку. Петербуржцы устояли чудом. А устояв, как ни странно, стали мечтать о чем-то гораздо большем, чем просто ничья. Мало ее было «Зениту», даже потерявшему одного игрока. Хотелось победы, хотелось лидерства в чемпионате, которого у него пока в сезоне не было, которое могло бы решить исход «золотой гонки». Но встреча вырулила к ничьей.

Она сохранила крохотную дистанцию между двумя клубами, в спор которых за титул уже никому не вмешаться: «Краснодар» опережает «Зенит» на очко. А еще она, несомненно, заставила поклонников обеих команд пристально изучать календарь финишного отрезка первенства, до окончания которого осталось шесть туров, рассчитывая зацепиться в нем за что-то, добавляющее оптимизма. Зацепиться, правда, особенно не за что.

У «Краснодара» в ближайших двух турах непростые испытания — «Балтика», идущая сейчас четвертой, всего в балле позади замыкающего тройку «Локомотива», и точно грезящая медалями, плюс «Спартак» — кувыркающийся, нестабильный, но отчаянно старающийся подняться повыше, а в Москве всегда неприятный оппонент. Но и у «Зенита» в расписании еще игры, например, против железнодорожников и армейцев. А ЦСКА, невзирая на воскресное ЧП в виде домашнего проигрыша аутсайдеру «Сочи», тоже располагается почти вплотную к тройке.

Алексей Доспехов