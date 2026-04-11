«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в 24-м туре Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 0:0.

На 76-й минуте нападающий хозяев Мирлинд Даку забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

За матч игроки «Оренбурга» нанесли 14 ударов по воротам (3 в створ), казанцы — 5 ударов (1 в створ).

Команда Франка Артиги продлила беспроигрышную серию до пяти матчей. «Рубин» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (20 очков) находится на 15-й строчке. В следующем туре 18 апреля казанцы примут дома тольяттинский «Акрон».

Анар Зейналов