Футболисты «Акрона» уступили «Динамо» в матче РПЛ

В понедельник, 13 апреля, в матче 24-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026 тольяттинский «Акрон» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе «Динамо» отличились Муми Нгамале, Артур Гомес и Константин Тюкавин. У «Акрона» мячи забили Стефан Лончар и Беншимол.

«Акрон» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на седьмой строчке с 34 баллами.

