ФК «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московким «Спартаком» со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На восьмой минуте матча ростовская команда пропустила гол от полузащитника Романа Зобнина. «Ростов» смог сравнять счет на 43 минуте: гол забил Мохаммад Мохеби.

Желтые в ходе мачта карточки получили игроки «Спартака» Александер Джику и Ливай Гапсия, а также игроки «Ростова» Давид Семенчук и Рустам Ятимов.

