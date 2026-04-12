Тренер махачкалинского «Динамо» выругался матом во время интервью

Вадим Евсеев, тренер махачкалинского «Динамо» выругался матом во время флеш-интервью каналу «Матч Премьер» после матча с «Локомотивом».

«Динамо» вничью сыграло с «Локомотивом» со счетом 1:1 в 24-м туре РПЛ. Тренер семь раз использовал нецензурную лексику в ходе интервью.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал господина Евсеева на 100 тыс. руб. за аналогичное нарушение: во время интервью после встречи с «Балтикой» он сумел в течение 37 секунд 12 раз использовать нецензурные слова.

