Трамп сделал репост статьи о морской блокаде после переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал на своей странице в TruthSocial репост статьи журналиста Джона Соломона, опубликованной в издании Just the News. Материал посвящен «главному козырю президента» на случай, если Иран откажется принять условия США — потенциальной военно-морской блокаде Ормузского пролива.

В пример журналист привел военно-морскую блокаду США в Венесуэле перед операцией по похищению президента Николаса Мадуро в начале января. Дональд Трамп «может просто повторить свою успешную стратегию блокады, чтобы задушить и без того шаткую иранскую экономику и усилить дипломатическое давление на Китай и Индию, перекрыв им один из ключевых источников нефти», указано в статье.

«По иронии судьбы» сейчас в Персидском заливе находится авианосец USS Gerald Ford, возглавлявший блокаду Венесуэлы, отметил Джон Соломон. Корабль присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln.

Переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана начались 11 апреля в Исламабаде. Встречи прошли в три раунда и продлились 14 часов. По итогам переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не принял условия американской стороны. По его словам, Тегеран на данный момент не хочет отказываться от разработки ядерного оружия. Axios, Financial Times и Tasnim писали, что переговоры зашли в тупик из-за Ормузского пролива. В МИД Ирана подтвердили, что стороны не достигли согласия по двум-трем ключевым вопросам, однако выразили надежду, что переговоры продолжатся.