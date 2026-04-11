FT: переговоры Ирана и США зашли в тупик из-за Ормузского пролива

Переговоры Ирана и США зашли в тупик, поскольку стороны не могут достичь согласия в вопросе открытия Ормузского пролива. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника.

Иран отвергает идею совместного с США контроля над Ормузским проливом, утверждает один из собеседников. При этом иранская сторона настаивает на своем праве брать плату за проход по морскому коридору, рассказал источник.

Агентство Tasnim пишет, что вопрос Ормузского пролива вызывает серьезные разногласия у сторон. По его сведениям, после завершения первого этапа переговоров США и Иран обменялись документами, необходимыми для достижения общего рамочного соглашения.

11 апреля США и Иран проводят переговоры в столице Пакистана Исламабаде. В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иран представляют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Tasnim сообщило, что переговоры могут продолжиться 12 апреля.