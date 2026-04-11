Трамп заявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде

Переговоры по урегулированию делегаций США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде официально начались. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки телеканала NewsNation.

«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно»,— уточнила журналистка (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, господин Трамп также пообещал рассказать, была ли иранская сторона откровенна на переговорах с представителями США.

В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иран на встрече представляют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи.

7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном на условии полного открытия Ормузского пролива. За это время, по оценке Дональда Трампа, стороны должны прийти к соглашению. Он, однако, не исключает, что при отсутствии договоренности американские силы возобновят удары по Ирану.