Вэнс: Иран на переговорах решил не принимать условия США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном, заявил, что Тегеран не принял условия Вашингтона. Он добавил, что встреча продолжалась 21 час.

«Мы очень четко обозначили, где проходят наши красные линии, на что мы готовы пойти им навстречу, а на что — нет, и мы сделали это максимально ясно, насколько это было возможно. И они выбрали не принимать наши условия»,— сказал господин Вэнс журналистам.

По словам вице-президента, США пока не видят готовности Ирана отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Он добавил, что американская делегация оставляет Тегерану «очень простое предложение». «Речь идет о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным (для Тегерана,— "Ъ") предложением»,— уточнил он.

Переговоры США и Ирана проходили в Исламабаде при посредничестве Пакистана.