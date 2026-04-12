МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон не смогли решить 2-3 вопроса

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон на переговорах добились прогресса в большинстве вопросов. По его словам, разногласия остались по 2-3 ключевым вопросам.

«По ряду вопросов удалось добиться прогресса, однако разногласия сохранились по двум или трем ключевым темам. Поэтому в итоге на переговорах не заключили соглашение»,— сообщил господин Багаи. Его словам приводит иранский телеканал Press TV.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию, заявил, что Тегеран решил не принимать условия Вашингтона. Он добавил, что Соединенные Штаты не увидели готовности Ирана отказаться от возможности создания ядерного оружия.