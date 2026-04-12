США и Иран завершили переговоры в Исламабаде

США и Иран завершили переговоры, которые проходили в Исламабаде при посредничестве Пакистана, сообщило иранское правительство. Стороны договорились продолжить диалог.

«Переговоры будут продолжены, несмотря на некоторые сохраняющиеся разногласия»,— указано в сообщении правительства Ирана в соцсети X. Встречи прошли в три раунда, они длились 14 часов.

По информации иранского агентства Fars, США и Иран продолжат переговоры 12 апреля.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что его не интересуют итоги переговоров. «Заключим мы сделку или нет — для меня это не имеет никакого значения. Мы уже победили»,— сказал он.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу открытия Ормузского пролива. По информации Al Jazeera, США и Иран договорились об ограничении ударов по южным районам Ливана.