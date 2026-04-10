Главные новости за 10 апреля. Кавказ

Инвесторы активно реконструируют дачу Леонида Брежнева в станице Бекешевской Предгорного округа Ставропольского края, превращая ее в премиальный экологичный курорт.

Во Владикавказе 10 апреля 2026 года произошел мощный взрыв на складе пиротехники. Спасатели извлекли изпод завалов тело мужчины 1985 года рождения, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Глава МЧС России Александр Куренков пообещал выплатить федеральные компенсации всем пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне.

Во Владикавказе 10 апреля в центре города на складских помещениях по Партизанскому переулку произошел мощный взрыв, за которым последовало возгорание. Как следует из сообщений МЧС и региональных властей, ЧП случилось в двухэтажном здании склада с пиротехническими изделиями, расположенном в жилом районе. По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди них один ребенок, всех госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Владикавказская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Его обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере».