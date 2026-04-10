На Ставрополье дачу Брежнева реконструируют до премиального курорта

Инвесторы активно реконструируют дачу Леонида Брежнева в станице Бекешевской Предгорного округа Ставропольского края, превращая ее в премиальный экологичный курорт, пишет «Победа26».

Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа Ставропольского края

Глава округа Николай Бондаренко подтвердил, что на объект уже завезли стройматериалы и начали работы. Проект сохранит стиль советского ампира в главном здании, сделав его визитной карточкой комплекса.

Частный инвестор из структуры Prime Life Development, компания ООО «Сириус ТК», вложит в проект около 1 млрд рублей. На территории площадью 3,5 га возведут отели с общей площадью застройки 10 тыс. кв. м и до 150 номеров премиум-класса. Комплекс дополнят два открытых бассейна, бассейн с термальными источниками, конюшня с редкими породами лошадей, пасека и оздоровительные тропы общей протяженностью несколько километров. Гостей поселят в лесных коттеджах, предложат бальнеологическое лечение и верховые прогулки.

Дачу построили в 1970-х годах как летнюю резиденцию генсека ЦК КПСС, тогда же создали искусственное озеро и водопады на реке Кума. После 1990-х объект забросили, хотя в те годы пытались переоборудовать его в санаторий. Новый импульс проект получил в 2023 году после подписания соглашения с губернатором Владимиром Владимировым и управляющим партнером Prime Life Денисом Коноваленко. Инвестор подчёркивает историческую ценность места и его роль в развитии внутреннего туризма.

Николай Бондаренко назвал проект мощным драйвером экономики: курорт привлечет туристов и создаст сотни рабочих мест, в том числе 300 для местных жителей. Ранее запуск планировали на 2026 год, но свежие данные указывают на сдвиг — первые гости приедут в 2027-м. Кроме того, построят 14-километровую дорогу от станицы к комплексу, чтобы улучшить подъезд.

Станислав Маслаков