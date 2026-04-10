Во Владикавказе рассмотрят уголовное дело о незаконном ввозе коллекции сабель

Владикавказская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Его обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Установлено, что в 2025 году обвиняемый приобрел за границей коллекционные сабли, кинжалы и штык-ножи. Однако при таможенном досмотре на автомобильном пункте пропуска он не указал в декларации предметы стоимостью более 2 млн руб.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владикавказа для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн

