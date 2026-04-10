Число пострадавших от взрыва во Владикавказе выросло до 10 человек

Во Владикавказе 10 апреля в центре города на складских помещениях по Партизанскому переулку произошел мощный взрыв, за которым последовало возгорание. Как следует из сообщений МЧС и региональных властей, ЧП случилось в двухэтажном здании склада с пиротехническими изделиями, расположенном в жилом районе. По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди них один ребенок, всех госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

По информации ГУ МЧС по Северной ОсетииАлании, в экстренные службы поступило сообщение о хлопке в складских помещениях на улице Партизанская. Силы и средства МЧС направили на место по повышенному рангу сложности «2», что означает задействование укрепленного расчета пожарных и спасателей, включая дополнительную технику и специалистов по разбору завалов. На месте работают пожарные расчеты, которые ликвидируют очаги горения, разбирают обрушившиеся конструкции и оценивают состояние здания, а рядом с ними функционирует оперативная группа следственных органов и представители республиканской власти.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что на месте ЧП координируют действия экстренных служб, оперативных и следственных органов, а также руководство администрации Владикавказа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что власти просят местных жителей не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные сообщения, поскольку в сети и мессенджерах быстро распространяются непроверенные сведения и версии о происшествии. Он же уточнил актуальное количество пострадавших и их состояние:

«Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. В Республиканской клинической больнице – 7 пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ, его состояние стабильное», - написал глава республики.

