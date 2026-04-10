На месте взрыва во Владикавказе нашли тела двух погибших

Во Владикавказе 10 апреля 2026 года произошел мощный взрыв на складе пиротехники. Спасатели извлекли изпод завалов тело мужчины 1985 года рождения, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Позже он добавил информацию об обнаружении второго тела.

Глава республики также обнародовал актуальный список пострадавших. В РКБ госпитализированы: Козлов Александр Николаевич, 1972 г.р., Аббосов Иброхим Ганиевич, 1979 г.р., Гаглоев Арсен Георгиевич, 2002 г.р., Логачев Владимир Витальевич, 1981 г.р., Байкулов Руслан Сергеевич, 1988 г.р., Тешаев Дилер Дониерович, 1991 г.р., Хугаев Кантемир Андреевич, 2006 г.р., Бугулов Алан Георгиевич, 1974 г.р., Логачев Вячеслав Витальевич, 1979 г.р. В РКБСМП находятся Габуев Орланд Михайлович, 1963 г.р., Авосопянц Сергей Эдуардович, 2004 г.р., Васильцов Иван Денисовна, 2003 г.р. В РДКБ поступили Дзгоев Тимур Георгиевич, 2014 г.р. и Дзагоев Артур Ренатович, 1 годик. Таким образом, количество пострадавших выросло до 14 человек, из них двое детей.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать пиротехника, хранившаяся на складе стройматериалов, где частично разрушились стены и перекрытия, а в небо поднялся столб дыма высотой до нескольких десятков метров.

Следственные органы СК России по Северной Осетии уже начали проверку по факту взрыва, на месте работают оперативный штаб, силовые структуры, МЧС, МВД и представители руководства республики и города. Официальные сообщения указывают, что к 14:05 число пострадавших достигло 14 человек, двое из них — дети.

Силовики и экстренные службы продолжают разбор завалов и осмотр территории, на месте произошедшего развернуто более шести бригад скорой помощи, а также ведутся работы по установлению точного количества погибших и условий хранения пиротехники.

Станислав Маслаков