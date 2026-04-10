Жители Дагестана получат федеральные выплаты после паводка

Глава МЧС России Александр Куренков пообещал выплатить федеральные компенсации всем пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, пишет ТАСС со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Циклон над Каспийским морем 7 апреля спровоцировал резкий подъем воды в реках, что привело к стремительному затоплению населенных пунктов и разрушению инфраструктуры. МЧС связывает катастрофу с необычным циклоном, набравшим влагу прямо над Каспием, в отличие от типичных бурь с Черного моря. Прорыв дамбы Геджухского водохранилища усугубил ситуацию: вода хлынула в низины, подтопив более 6 тыс. домов и 6,2 тыс. приусадебных участков в 25 поселках Дагестана. В Чечне удар оказался слабее, но паводок затронул 84 населенных пункта в 23 муниципалитетах обоих регионов, повредив 527 участков дорог и вызвав локальные отключения света и воды.

К 10 апреля в Дагестане остаются подтопленными 1339 жилых домов, 1664 участка и 90 км дорог в восьми поселках шести районов. МЧС направило в республику 100 спасателей и 30 единиц техники из Донского центра, развернуло 16 пунктов временного размещения для 591 человека, включая 246 детей. Спасатели проводят подворовые обходы, развозят продукты и воду, расчищают завалы; нарушено сообщение с 23 поселками.

Трагедия унесла шесть жизней, в том числе троих детей; эвакуировали свыше 6,2 тыс. человек. 9 апреля сообщили о повышении уровня ЧС до федерального, что ускорило помощь.

Власти Дагестана уже формируют списки на основе оценок ущерба, выделив средства из резервного фонда. Размеры выплат фиксированы: каждый получит по 15 675 руб. единовременно, при частичной утрате имущества — 78 735 руб. на человека, при полной потере жилья — 156 750 руб. За тяжелые травмы полагается 627 тыс. руб., за легкие — 313,5 тыс., семьям погибших — 1,6 млн руб.

Станислав Маслаков