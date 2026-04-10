Главные новости за 10 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России в рамках четвертого в этом году заседания прекратила полномочия 38 судей и руководителей судов в связи с письменными заявлениями об отставке. В их числе — заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский, у которого ранее выявили активы, не соответствующие доходам.

Борисоглебский городской суд Воронежской области вынес приговор в отношении бывшего депутата местной гордумы Александра Чистопрудова. Он признан виновным в сокрытии 12,9 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки при неуплате 117 млн налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и ч. 2 ст. 198 УК РФ соответственно). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда, Чистопрудову назначено полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Он также обязан возместить бюджету причиненный ущерб в течение десяти месяцев.

Иркутский вице-губернатор, Герой России, ветеран СВО генерал-майор Александр Шуваев сейчас является основным кандидатом на пост нового главы Белгородской области. Об этом «Ъ» сообщили источники в администрации президента. Александр Шуваев родился в Новом Осколе, в 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в военных операциях в Сирии и на Украине. В 2025 году господин Шуваев прошел кадровую программу «Время героев».

Подведены итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Курского водохранилища на реке Тускарь. Победителем признано столичное ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей Оргрэс» («Фирма Оргрэс») с предложением в 357,9 млн руб.

Липецкий государственный технический университет объявил электронный аукцион на капитальный ремонт общежития на улице Московской, 30. Начальная цена контракта составляет 602 млн руб. Будущему подрядчику в срок до 30 ноября 2028 года предстоит выполнить полный комплекс работ: демонтаж конструкций, ремонт фасада, а также обновление систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и слаботочных сетей.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего заместителя руководителя регионального департамента здравоохранения Светланы Жировой. В основной части вердикт первой инстанции оставлен без изменений — три года колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам лишь немного уточнила формулировку в части дополнительного наказания.

В Тамбове не состоялся конкурс по строительству инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской. Заявок на торги не поступило. Начальная цена контракта составляла 280 млн руб.

