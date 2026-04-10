Никто не захотел строить инфраструктуру для жилых домов в Тамбове за 280 млн

В Тамбове не состоялся конкурс на строительство инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской. Это связано с отсутствием заявок на торги, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 280 млн руб.

Победителю конкурса требовалось исполнить обязательства с 1 мая по 5 декабря 2026 года. Контракт разделен на несколько этапов: подготовительные работы, переустройство инженерных сетей (канализации, линий электропередачи и связи), устройство земляного полотна и дорожной одежды на пяти участках, строительство пересечений и примыканий, обустройство дороги, монтаж дождевой канализации (четыре водостока), а также наружного освещения и светофорных объектов.

Новые торги пока не объявлены.

В прошлом году на улице имени Павла Строганова было заявлено сразу несколько проектов строительства. В феврале группа компаний «Тамбовбизнесстрой» сообщила о планах на возведение десятиэтажного дома за 1,85 млрд руб. В апреле местное ООО «СЗ "Домстройсервис"» бизнесмена Романа Есикова опубликовало проект 10-этажного дома за 486,9 млн руб. А в августе ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» заявило ЖК «Прибрежный» комфорт-класса из трех десятиэтажных домов за 1,9 млрд руб.

Алина Морозова