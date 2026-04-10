Общежитие Липецкого техуниверситета могут отремонтировать за 602 млн рублей

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» объявило электронный аукцион на капитальный ремонт своего общежития на улице Московской, 30. Начальная цена контракта составляет 602 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: демонтаж конструкций, ремонт фасада, а также обновление систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и слаботочных сетей.

Срок выполнения работ — с даты подписания контракта до 30 ноября 2028 года. Заявки принимаются до 20 апреля, итоги планируется подвести 22 апреля.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал о том, что Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина объявил конкурс на капитальный ремонт общежития №1 в облцентре. Начальная цена контракта составила 160 млн руб.

