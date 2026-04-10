Столичная компания разработает проект реконструкции Курского водохранилища

Подведены итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для реконструкции Курского водохранилища на реке Тускарь. Победителем признано столичное ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей Оргрэс» («Фирма Оргрэс») с предложением в 357,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Курской области Фото: пресс-служба правительства Курской области

Компания стала единственным участником торгов и получила контракт со снижением начальной цены (360 млн руб.) на 2,1 млн руб. Согласно контракту, подрядчик должен исполнить обязательства в три этапа до 1 ноября 2027 года. В перечень его обязательств входит выполнение инженерных работ, разработка проектной документации, проведение госэкспертизы с получением положительного заключения. Гарантийный срок составит три года. Источник финансирования — областной бюджет.

При этом реконструировать само водохранилище планируется за счет федерального (97%) и областного (3%) бюджетов. Предельная стоимость реконструкции объекта определена в размере 9,9 млрд руб. (включая стоимость проектно-изыскательских работ) с учетом НДС в ценах четвертого квартала 2030 года. Работы запланированы на 2028–2030 годы.

Технологические решения подрядчика могут включать восстановление ложа для ликвидации мелководий, устройство и обновление дренажных систем, а также возведение защитных дамб при необходимости. Конкретный набор решений определят на стадии проектирования — для этого разработают не менее трех вариантов, из которых выберут и согласуют с заказчиком наиболее экономически целесообразный.

По данным Rusprofile, ООО «Фирма Оргрэс» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основной вид деятельности — инженерные изыскания и техническое проектирование в строительстве. Уставный капитал — 10 млн руб. Владельцы — Султан Яхьяев (60%) и гендиректор Никита Ванюшкин (40%). Выручка ООО за 2025 год составила 3,65 млрд руб., чистая прибыль — 98,3 млн руб.

В мае 2024 года Федеральное агентство водных ресурсов объявило о намерении выделить до 9,5 млрд руб. на завершение второй очереди Курского водохранилища на реке Тускарь до 2027 года.

Ульяна Ларионова