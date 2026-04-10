Экс-замглавы орловского депздрава не смягчили приговор в апелляции

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего заместителя руководителя регионального департамента здравоохранения Светланы Жировой. В основной части вердикт первой инстанции оставлен без изменений — три года колонии общего режима. Об этом в пресс-службе суда сообщили 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам лишь немного уточнила формулировку в части дополнительного наказания — «лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий» (на 2,5 года).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», приговор Светлане Жировой был вынесен в середине ноября прошлого года Советским районным судом Орла. По данным следствия, в 2019–2022 годах госпожа Жирова, являясь руководителем контрактной службы департамента, с целью создания видимости освоения бюджетных средств, выделенных для льготного лекарственного обеспечения жителей Орловской области, организовала закупку отдельных медикаментов без учета сведений об их фактической потребности. В результате закупленные лекарства и средства общей стоимостью более 46,7 млн руб. оказались невостребованными, их срок годности истек.

В суде установлено, что экс-замглавы депздрава проводила закупки «в количестве, значительно превышающем потребность жителей Орловской области», для «достижения высоких показателей по службе и обеспечения к себе расположения вышестоящего руководства».

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства вину Светлана Жирова не признала, в прениях утверждала, что закупки проводились законно в рамках нацпроекта. Сторона защиты обжаловала приговор первой инстанции и просила его отменить, оправдав подсудимую. Государственный обвинитель в свою очередь просил оставить апелляционные жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

В марте этого года Советский райсуд Орла также приговорил к трем годам колонии общего режима первого заместителя мэра Вадима Ничипорова, признанного виновным в превышении должностных полномочий

Денис Данилов