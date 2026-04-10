В Сочи пресекли попытку отчуждения имущества санатория «Ставрополье»

Прокуратура Ставропольского края пресекла попытку коммерческой структуры получить в собственность шесть объектов, входящих в имущественный комплекс санатория «Ставрополье» в Сочи. Как сообщили в надзорном ведомстве, компания добивалась через суд обязания региональных властей продать ей недвижимость по цене, которую прокуратура сочла заниженной. Речь шла о высоколиквидных объектах на побережье Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вступление прокуратуры в процесс привело к пересмотру ранее принятых судебных решений. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила акты арбитражных судов, обязывавшие органы власти заключить договор купли-продажи. При новом рассмотрении дела суд отказал заявителю в удовлетворении требований.

Как установлено в ходе разбирательства, арендатор не исполнял обязательства по содержанию имущества: капитальный ремонт пляжного корпуса не проводился, обслуживание лодочной станции и других объектов осуществлялось ненадлежащим образом. Позицию прокуратуры впоследствии поддержал Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Вячеслав Рыжков