Главные новости к утру 10 апреля

Украина поддержала пасхальное перемирие.

Обыск в редакции «Новой газеты» завершился спустя 13 часов. Силовики забрали из офиса издания технику и документы.

В течение ночи работу приостанавливали 18 аэропортов России

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями администрации президента, узнало Reuters.

Десятки жилых домов, а также объекты образования и культуры повреждены в Кулинском районе Дагестана из-за оползней.

Трамп призвал Иран не брать плату за проход через Ормузский пролив.

Советник верховного лидера Ирана умер от ранений, полученных при одной из бомбардировок Тегерана.