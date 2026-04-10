Главные новости к утру 10 апреля
Украина поддержала пасхальное перемирие.
Обыск в редакции «Новой газеты» завершился спустя 13 часов. Силовики забрали из офиса издания технику и документы.
В течение ночи работу приостанавливали 18 аэропортов России
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями администрации президента, узнало Reuters.
Десятки жилых домов, а также объекты образования и культуры повреждены в Кулинском районе Дагестана из-за оползней.
Трамп призвал Иран не брать плату за проход через Ормузский пролив.
Советник верховного лидера Ирана умер от ранений, полученных при одной из бомбардировок Тегерана.