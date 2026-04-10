Трамп призвал Иран не брать плату за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Иран отказаться от планов взимать плату за проход через Ормузский пролив.

«Есть данные, согласно которым Иран собирает плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ирану не следует этим заниматься, а если он уже практикует подобное, то ему нужно немедленно остановиться»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Politico со ссылкой на источники писало, что руководители американских нефтяных компаний обратились в Белый дом с протестом против решения Ирана взимать плату за использование Ормузского пролива в качестве условия мирных переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация работает над «более разумным» набором иранских предложений.