Украина поддержала пасхальное перемирие

Украина готова поддержать пасхальное перемирие, заявил президент страны Владимир Зеленский. Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона остановит боевые действия с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру»,— сообщил Владимир Зеленский. По его словам, у сторон конфликта «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

В заявлении российской стороны написано, что министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову отданы приказы остановить боевые действия на всех направлениях. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия»,— указано в сообщении.

Пасхальное перемирие станет четвертым с начала российско-украинского конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества. В 2025 году перемирие объявлялось дважды: в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.