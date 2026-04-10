Советник верховного лидера Ирана умер после удара по Тегерану

Умер глава стратегического совета по международным отношениям Ирана и советник нового верховного лидера страны Камаль Харрази. Об этом сообщает государственных иранский телеканал Press TV.

Как уточнил телеканал, Камаль Харрази скончался от ранений, полученных при одной из бомбардировок Тегерана. Press TV добавил, что чиновник умер несколько часов назад.

1 апреля «Аль-Хадат» сообщил о ранении Камаля Харази. По информации саудовского телеканала, американские и израильские самолеты обстреляли дом семьи Харази.