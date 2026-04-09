Reuters: Дмитриев приехал в США на переговоры с представителями Трампа

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, глава РФПИ участвует в переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Стороны обсуждают мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество России и США, уточнили собеседники Reuters.

Агентство отмечает, что господин Дмитриев прибыл в США накануне окончания срока лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Она позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Документ действует до 11 апреля. Вопрос о продлении лицензии также может стоять на повестке дня, сообщает Reuters.