Сотрудников «Новой газеты» выпустили из редакции после 13 часов обыска

Сотрудников «Новой газеты» выпустили из редакции издания, где в течение 13 часов продолжался обыск, передает корреспондент «Ъ». Микроавтобусы, на которых к офису прибыли силовики, покинули двор здания в Потаповском переулке.

После полуночи «Новая газета» написала в Telegram-канале, что редакцию издания покинула часть силовиков. Они оставались во внутреннем дворе около микроавтобусов. Примерно в 00:40 мск в них начали складывать технику, которую выносили из здания.

«Новая газета» подтвердила, что обыск завершился спустя 13 часов. Издание уточнило, что силовики забрали технику и документы.

Как сообщало издание спустя 10 часов обыска, одному из сотрудников «Новой газеты» разрешили позвонить родственникам по громкой связи. По информации «Ъ», примерно в 20:30 мск позвонить дали еще одной сотруднице. Примерно в 00:50 мск сотрудники смогли сообщить родственникам, что обыск завершится в ближайшее время.

Днем 9 апреля стало известно о задержании обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Господина Ролдугина задержали на 48 часов.

Ефим Брянцев, Петр Бузлаев