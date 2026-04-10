Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Екатеринбурга введены ограничения на прием и отправку самолетов. Ранее аэропорт приостанавливал работу один раз — 17 февраля.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах еще 16 городов. В их числе Пермь, Киров, Ижевск, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Нижнекамск, Оренбург, Самара, Пенза, Саратов, Астрахань, Волгоград, Тамбов, Владикавказ и Грозный. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Бугульмы.

