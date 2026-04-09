Десятки жилых домов повреждены из-за оползней в Кулинском районе Дагестана

В Кулинском районе Дагестана из-за таяния снега начали происходить оползни, сообщило правительство республики. Повреждены десятки жилых домов, а также объекты образования и культуры.

«Активизировались оползневые процессы, из-за которых обрушена кровля и частично разрушены несущие стены одной школы, частично повреждены семь учреждений культуры и несколько десятков жилых домов»,— уточнила пресс-служба правительства Дагестана. В селе Кули учебные занятия перевели в другой корпус школы.

Транспортное сообщение со всеми 14 населенными пунктами Кулинского района восстановлено. При этом без транспортного сообщения остаются три животноводческие фермы. Ранее из-за оползня была перекрыта автодорога республиканского значения «Кумух—Вихли—Вачи». Во всех населенных пунктах также восстановлена подача электричества.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. На 5 апреля пришлась вторая волна паводка. В Дербентском районе прорвало плотину, из-за чего погибли шесть человек. Пострадали более 15 тыс. человек. С 7 апреля в республике действует режим ЧС.

