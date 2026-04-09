Ярославский аэропорт приостановил работу на фоне ракетной опасности

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 9 апреля в 22:00.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал господин Кореняко.

Ночных рейсов в ярославском аэропорту не запланировано, следует из данных онлайн-табло. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 21:46 9 апреля в Ярославской области была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в помещениях.