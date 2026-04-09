В Ярославской и Костромской областях впервые объявлена ракетная опасность

На территории Ярославской области с 21:46 9 апреля объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило министерство региональной безопасности.

«Если вы в помещении, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте отбой сигнала»,— говорится в сообщении министерства.

Жители Ярославля сообщили, что в городе звучала сирена. Губернатор Михаил Евраев добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Ракетная опасность также объявлена на территории Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем канале в Мах 9 апреля в 22:14.

«В соответствии с Указом Президента РФ на территории регионов ЦФО, в том числе Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности. Не снимайте работу ПВО и не распространяйте эти кадры в интернете»,— написал господин Ситников.

Ранее режим ракетной опасности в Ярославской и Костромской областях не объявлялся.

Алла Чижова